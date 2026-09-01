Time for Wine
Нижний Новгород, улица Пискунова, 8
Это уютная атмосфера винного искусства, культуры и истории, где ты сможешь продегустировать мировые вина, научиться различать сорта и виноделов, обязательно найдёшь во вкусе и аромате вишню, кофе, поджаренный хлеб и подлесок. Это место интересных людей и общения под звуки хорошей музыки! А ещё здесь тебе расскажут про танины, минеральность, мюссе и прочие интересенки винного мира. Ведь здесь время хороших вин! Сайт: https://timeforwine.ru/ Режим работы: пн-вс 11:00 до 23:00
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3000₽