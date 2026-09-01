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Мафия «Сумерки»

Дом мафии, Алексеевская улица, 13

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1000₽
Возраст 16+
Кино
Игры
Необычное

Про событие

Ролплей-мафия в атмосфере культовой серии фильмов. Ты получишь: * Атмосферу туманного городка Форкс * Любовные интриги и мистические преступления * Возможность примерить на себя роль персонажа * Чай с имбирём Для тех кто хочет: * Погрузиться в атмосферу «Сумерек» * Познакомиться с новыми людьми * Поиграть в необычный формат мафии * Девушки и их парни 20–30 лет Вход: 800 р. с репостом 1000 р. без репоста Пост: https://vk.ru/art_happy_nn?w=wall-73478688_6575

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