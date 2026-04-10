Главные развилки эволюции
Технопарк «Анкудиновка», улица Академика Сахарова, 4
Начало:
Завершение:
от 2200₽ до 2800₽
Возраст 6+
Про событие
Многое в процессе эволюции случается случайно. Станут ли потомки хищными или растительноядными, заселят ли север или юг, станут ли умными или останутся тупенькими? Интрига сохраняется всегда! Но у любой случайности есть свои закономерные причины. Как на самых ответственных развилках эволюции предки сворачивали в нужные стороны? Почему они делали такой выбор, а не иной? Что случилось с самыми везучими и самыми невезучими? Об этом — узнаешь на лекции. О лекторе: Станислав Дробышевский. Антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ им. Ломоносова. Научный редактор научно-просветительского портала antropogenez.ru. Один из самых известных популяризаторов науки и фронтмен российской антропологии.
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