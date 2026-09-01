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  1. Нижний Новгород
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Парфюмерная экскурсия: запахи ушедшей эпохи

Заповедные Кварталы
улица Короленко, 18

Начало:

Завершение:

550₽
Возраст 12+
Необычное

Про событие

Это одновременно и экскурсия, и ольфакторная лаборатория – новый формат деликатного и чувственного взаимодействия с историческим наследием, который изменит твоё отношение к ароматам и культуре повседневности. Ты познакомишься с домом конца XIX века: пройдёшься по анфиладе комнат доходного дома Авдотьи Скворцовой, узнаешь о Николае Алексеевиче Охотине и тайнах его семьи, поговоришь о быте, тонкостях жизни дореволюционной России и сохранившихся артефактах. Но главное – это погружение в мир прошлого через коллекцию подобранных ароматов и обсуждение: какие запахи были привычны для городского обывателя 130 лет назад? Как мир безвозвратно ушедших ароматов связан с современностью? Какие пространства дома пахли по-особенному и что могло выступать в качестве основы для сохранения аромата?

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