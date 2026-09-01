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  1. Нижний Новгород
  2. События

Молодые люди (Iuvenes)

Найс
Кожевенная улица, 1А

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+

Про событие

Формат, где можно послушать интересную лекцию, пообщаться с учёными и провести вечер в крутой атмосфере — с баром и вкусной кухней. — «Смотря какой язык, смотря сколько» Капитолина Унтила, стажёр-исследователь Центра языка и мозга НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, расскажет, как изучение иностранных языков влияет на мозг и почему знание нескольких языков вызывает «путаницу» в голове. — «Рентгеновская оптика: откуда, куда, зачем» Как обеспечить отражение там, где оно физически затруднено? А что общего есть между фотографиями Солнца из космоса и смартфонами в вашем кармане? Николай Загайнов, инженер ИФМ РАН, магистрант 2 курса ВШОПФ, знает и расскажет тебе.

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