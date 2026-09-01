Вечер в окружении настоящего искусства, тёплых историй и душевного общения. Обновлённый цикл Джазовой гостиной. В премьерной программе «Осенние листья» соединят мелодии, которые родились под влиянием этого романтичного и меланхоличного времени года или идеально подходят этой чарующей атмосфере. Откроет джазовую гостиную легендарный стандарт Жозефа Косма Autumn Leaves — он и дал название всему вечеру, прозвучат вариации популярных мелодий, а кульминацией станет джаз-вальс, который специально для проекта написал пианист Михаил Зайденберг на тему «Осенней песни» Чайковского. Приятным дополнением к каждой исполненной композиции станет комментарий музыковеда Светланы Барбашевой, постоянной ведущей Джазовой гостиной. Ты узнаешь, как Пётр Ильич Чайковский отправился в Америку, какой сюрприз таит бразильский карнавал и почему у песни «Только двое нас» Гарри Вашингтона существует сразу несколько парадоксальных версий. Встреча пройдёт в доме Авдотьи Скворцовой конца XIX века. В сумерках историческая гостиная наполнится мягким светом свечей, создавая камерную и доверительную атмосферу. Здесь можно забыть о времени, войти в живой диалог с ведущими и полностью раствориться в осеннем настроении.