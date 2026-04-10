Яёи Кусама видела мир иначе: поверхности растворялись в бесконечных узорах, предметы множились, само пространство превращалось в огромную картину. Со временем она превратила эти видения в искусство. Точки, зеркальные комнаты, яркие цвета и бесконечные повторения стали не просто узнаваемым стилем, а способом говорить о себе, тревоге, свободе и реальности. За ярким и узнаваемым искусством стоит непростая, удивительная и очень смелая судьба японки, женщины, художницы. Поговоришь об этой великой художнице на лекции.