ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
Выбор редакции
  1. Нижний Новгород
  2. События

Титаны Возрождения: Микеланджело Буонарроти

Penthouse, Малая Покровская улица, 2А

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 12+

Про событие

Микеланджело прожил восемьдесят восемь лет – от эпохи Высокого Возрождения до начала Контрреформации. За этот период сменилось тринадцать римских пап – он выполнял заказы девяти из них. Сохранилось много документов о его жизни и творчестве – свидетельства современников, письма самого Микеланджело, договоры, его личные и профессиональные записи. Он стал первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана при жизни. Выразив самую суть ренессансной гуманистической культуры, Микеланджело преодолел её рамки, воплотив в своём творчестве коллизии и противоречия следующей эпохи. Лектор: Наталья Владимировна Свирина — экс-заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, старший преподаватель ННГАСУ

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Завтрак в усадьбе
Завтрак в усадьбе

2300₽

Согревающие вкусы осени
Согревающие вкусы осени

2300₽

Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
до

450₽

Первый взгляд
Первый взгляд
до

700₽

Секреты усадебной кухни
Секреты усадебной кухни

2300₽

Коллажная встреча
Коллажная встреча

500₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста