Микеланджело прожил восемьдесят восемь лет – от эпохи Высокого Возрождения до начала Контрреформации. За этот период сменилось тринадцать римских пап – он выполнял заказы девяти из них. Сохранилось много документов о его жизни и творчестве – свидетельства современников, письма самого Микеланджело, договоры, его личные и профессиональные записи. Он стал первым представителем западноевропейского искусства, чья биография была напечатана при жизни. Выразив самую суть ренессансной гуманистической культуры, Микеланджело преодолел её рамки, воплотив в своём творчестве коллизии и противоречия следующей эпохи. Лектор: Наталья Владимировна Свирина — экс-заведующая отделом зарубежного искусства НГХМ, старший преподаватель ННГАСУ