Нижегородская книжная ярмарка
Совнаркомовская улица, 13
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 0+
Фестивали
Про событие
На три дня историческое пространство Нижегородской ярмарки превратится в большой книжный город, где встретятся писатели, издатели, критики, учёные, артисты, педагоги, библиотекари и читатели разных поколений. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий: от встреч с авторами и профессиональных разговоров о развитии книжной отрасли до камерных встреч для тех, кто хочет глубже погрузиться в литературу, историю, кино и современную культуру в целом. Вход на ярмарку и все мероприятия программы свободный. Даты: 2 октября с 11:30 до 21:00 3 октября с 11:00 до 21:00 4 октября с 11:00 до 19:00 Полную программу ярмарки можно посмотреть на сайте организатора: https://nnbookfair.ru/
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи