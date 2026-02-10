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Нижегородская книжная ярмарка

Совнаркомовская улица, 13

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

На три дня историческое пространство Нижегородской ярмарки превратится в большой книжный город, где встретятся писатели, издатели, критики, учёные, артисты, педагоги, библиотекари и читатели разных поколений. В этом году для гостей запланировано более 80 мероприятий: от встреч с авторами и профессиональных разговоров о развитии книжной отрасли до камерных встреч для тех, кто хочет глубже погрузиться в литературу, историю, кино и современную культуру в целом. Вход на ярмарку и все мероприятия программы свободный. Даты: 2 октября с 11:30 до 21:00 3 октября с 11:00 до 21:00 4 октября с 11:00 до 19:00 Полную программу ярмарки можно посмотреть на сайте организатора: https://nnbookfair.ru/

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