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  1. Нижний Новгород
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Ночные гости

Заповедные Кварталы
Старт экскурсии: ул.Короленко, 17

Начало:

Завершение:

650₽
Возраст 12+

Про событие

Каково это – оказаться в доходном доме начала XX века ночью, при свете фонариков, и услышать истории о семье Щелухиных, жившей здесь сто с лишним лет назад? Заповедные кварталы приглашают тебя погрузиться в необычный опыт живого взаимодействия с прошлым – только мерцание ваших фонариков, чарующий голос гида и увлекательные истории из жизни доходного дома. Пройдёшься по всем главным пространствам, увидишь парадную и чёрную лестницы, гостиную, заглянешь в кабинет и на чердак, попадёшь в спальню хозяйки, детскую, столовую, кухню и узнаешь, что нижегородцы более века назад называли ретирадником, и какие мистические истории хранит это место ночью?

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