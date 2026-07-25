Каково это – оказаться в доходном доме начала XX века ночью, при свете фонариков, и услышать истории о семье Щелухиных, жившей здесь сто с лишним лет назад? Заповедные кварталы приглашают тебя погрузиться в необычный опыт живого взаимодействия с прошлым – только мерцание ваших фонариков, чарующий голос гида и увлекательные истории из жизни доходного дома. Пройдёшься по всем главным пространствам, увидишь парадную и чёрную лестницы, гостиную, заглянешь в кабинет и на чердак, попадёшь в спальню хозяйки, детскую, столовую, кухню и узнаешь, что нижегородцы более века назад называли ретирадником, и какие мистические истории хранит это место ночью?