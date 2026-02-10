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  1. Нижний Новгород
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Модерн

Дом Архитектора, Верхне-Волжская набережная, 2

Начало:

Завершение:

675₽
Возраст 6+

Про событие

В конце XIX — начале XX века пышным цветом расцвёл один из самых прекрасных стилей, известный как модерн (или ар-нуво, сецессион — в разных странах он носил разные названия). Особая стихия формообразования — живая, текучая, пронизанная ритмом современности — проникала в фасады домов, витражи, мебель, посуду, даже в узоры тканей и шрифты. На лекции узнаешь, как мастера модерна черпали вдохновение в природе: в изгибах стеблей, завитках волн, силуэтах птиц — и превращали эти мотивы в узнаваемый язык плавных линий и асимметричных форм. Мы разберём, как Виктор Орта, Антонио Гауди, Густав Климт и другие новаторы переосмыслили пространство и декор, объединив архитектуру, живопись и прикладное искусство. Увидишь, какие материалы и приёмы (стекло, кованый металл, майолика, мозаика) стали визитной карточкой стиля и как модерн подготовил почву для авангардных течений XX века. Лекцию читает искусствовед Анна Рыбакова.

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