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Культ

Двор Нижполиграфа, Варварская улица, 32

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от 1590₽ до 2790₽
Возраст 18+
Выставки
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

Городской фестиваль, который будет длиться день и ночь. Музыка, искусство, локальные бренды, гастрономия, спорт, игры и городские сообщества. Три сцены — основная, авангардная и ночная, — где будут звучать техно, брейкбит, хип-хоп и экспериментальная музыка: диджей-сеты и живые выступления. Необязательно разбираться в локальной сцене — можно прийти за музыкой и атмосферой, а уйти с новыми открытиями. Лайн-ап: Основная сцена: Размаха, Sestrica, секретный гость, Магнитола, Idaem, Alxena, Любишь, Salama, Exta G Авангардная сцена: Valentin Fufaev, Time Crusader, Pkhatkhu, Synkronized Ночью: Utah, Dead Moon, Secret Guest, Kaplan, Freaknofreak, Ktokto Зона маркета и еды. И много чего ещё интересного :)

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