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  1. Нижний Новгород
  2. События

Винкс

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 300₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное

Про событие

Таго Маго на одну ночь превратится в Алфею — школу волшебства Винкс. В программе — конкурс костюмов, конкурс по созданию крыльев фей, викторина по знанию сериала, тематическое караоке, дискотека и не только Вход: 200 руб. с репостом или в фейском образе, 300 руб. без вышеописанных условий Пост: https://vk.ru/partyintagomago?w=wall-182836256_838

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