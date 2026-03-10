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Таго Маго на одну ночь превратится в Алфею — школу волшебства Винкс. В программе — конкурс костюмов, конкурс по созданию крыльев фей, викторина по знанию сериала, тематическое караоке, дискотека и не только Вход: 200 руб. с репостом или в фейском образе, 300 руб. без вышеописанных условий Пост: https://vk.ru/partyintagomago?w=wall-182836256_838
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