Выбор редакции
Свидетели квартала
Старт: Туристско-информационный центр, 1 этаж, ул. Короленко, 18
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное
Про событие
Детективный аудиоспекткаль в Трехсвятском квартале. Однажды в тихом квартале на окраине города произошло убийство. Сыскная группа отправляется по следам жестокого преступления. Странная цепочка улик и артефактов ведет расследователей. Чтобы найти ответы на вопросы и обличить убийцу, группе придется потревожить жителей неприметного квартала. Приготовься присоединиться к расследователям и стать героем запутанной истории, случившейся около ста лет назад. Аудиоспектакль построен так, что зрители становятся его участниками: действуют в необходимый момент, включаются в игру и проживают эту историю, влияя на ход событий. Роли озвучены актерами нижегородских театров.
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