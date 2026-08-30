Детективный аудиоспекткаль в Трехсвятском квартале. Однажды в тихом квартале на окраине города произошло убийство. Сыскная группа отправляется по следам жестокого преступления. Странная цепочка улик и артефактов ведет расследователей. Чтобы найти ответы на вопросы и обличить убийцу, группе придется потревожить жителей неприметного квартала. Приготовься присоединиться к расследователям и стать героем запутанной истории, случившейся около ста лет назад. Аудиоспектакль построен так, что зрители становятся его участниками: действуют в необходимый момент, включаются в игру и проживают эту историю, влияя на ход событий. Роли озвучены актерами нижегородских театров.