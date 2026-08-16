Пинг-понг клуб и Винилотека
улица Красная Слобода, 9
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Бесплатно
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Про событие
В воскресенье в планах слушать подборку винила и играть в настольный теннис. Уютные социальные активности с хорошими людьми под хороший винил. Таго маго — новая зона комфорта. Дневной маг напоминает — ничто не вечно. Вход свободный.
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