Устал выступать дома перед зеркалом? За семейным обедом родственники плачут от твоих шуток? Тогда тебе сюда. Принимаются любые виды творчества. Предварительная запись в комментариях под постом — по кнопке «Купить билет» (имя участника - вид перформанса) + нужно сделать репост анонса мероприятия у себя в любой соцсети с пометкой «участвую». На выступление будет от 10 до 15 минут в зависимости от количества участников. Двери в 19:00, вход для зрителей — 200р.