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  1. Нижний Новгород
  2. События

Где мой 2008?

Milo Concert Hall
улица Родионова, 4

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 3800₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Это было время, когда танцпол горел от David Guetta и Fedde Le Grand, когда все прыгали под Global Deejays и The Drill, чувствовали драйв от Benny Benassi и Eric Prydz, теряли голову под Alex Gaudino и Tiesto, когда орали толпой под Bob Sinclar и DJ Smash. В эту ночь ты откроешь портал в ту эпоху: — легендарные клубные хиты 2008-го; 21:00 Vegas 22:00 Lekhem 23:00 Fridrikh 00:00 Very Special Guest 01:30 Fridrikh 02:00 Vegas 03:00 Lekhem

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