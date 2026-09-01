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байт59

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1200₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Начальная школа ню-метала от именитых преподавателей приколологии выезжает. 2 часа активного, но приятного воздействия в уши от набирающих обороты байт59. Сольный концерт ещё и с презентацией «Нового тупого альбома».

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