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  1. Нижний Новгород
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Музыка. Кино. Любовь

Планетарий 1
проспект Гагарина, 35Н

Начало:

Завершение:

от 1400₽ до 3300₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Особенный вечер, где музыка и кино сольются в единое признание в любви. Под куполом планетария, среди мерцающих созвездий и бесконечного звёздного неба, прозвучат саундтреки из самых романтических фильмов. Музыка из картин «Гордость и предубеждение», «Сумерки», «Титаник» и других знаковых историй любви оживёт в изысканном звучании виолончели и фортепиано. Их диалог будет тонким и проникновенным, словно признание, сказанное шёпотом. Кадры из любимых кинолент появятся на экране, переплетаясь с видеорядом звёздного неба и усиливая каждую эмоцию. Здесь встретятся сдержанная нежность, судьбоносная страсть и трепетное ожидание чуда — чувства, которые объединяют героев и зрителей по всему миру. Это будет вечер, наполненный романтикой, воспоминаниями и вдохновением. Николай Максимов — Виолончель Михаил Зайденберг — Фортепиано

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