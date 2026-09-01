Особенный вечер, где музыка и кино сольются в единое признание в любви. Под куполом планетария, среди мерцающих созвездий и бесконечного звёздного неба, прозвучат саундтреки из самых романтических фильмов. Музыка из картин «Гордость и предубеждение», «Сумерки», «Титаник» и других знаковых историй любви оживёт в изысканном звучании виолончели и фортепиано. Их диалог будет тонким и проникновенным, словно признание, сказанное шёпотом. Кадры из любимых кинолент появятся на экране, переплетаясь с видеорядом звёздного неба и усиливая каждую эмоцию. Здесь встретятся сдержанная нежность, судьбоносная страсть и трепетное ожидание чуда — чувства, которые объединяют героев и зрителей по всему миру. Это будет вечер, наполненный романтикой, воспоминаниями и вдохновением. Николай Максимов — Виолончель Михаил Зайденберг — Фортепиано