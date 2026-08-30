Благотворительный вечер поэзии. Все средства будут направлены на помощь Марии Соколовой, которой сейчас очень тяжело и которая нуждается в поддержке. Для зрителей вход 200 руб. + любая посильная помощь Маше Мероприятие категории 18+ и носит характер открытой площадки — всё, что автор говорит и делает на сцене, является только его личным мнением и ответственностью.