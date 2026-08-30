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  1. Нижний Новгород
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Глагол

Синий кот
Малая Ямская улица, 78А

Начало:

Завершение:

от 200₽ до 5000₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

Благотворительный вечер поэзии. Все средства будут направлены на помощь Марии Соколовой, которой сейчас очень тяжело и которая нуждается в поддержке. Для зрителей вход 200 руб. + любая посильная помощь Маше Мероприятие категории 18+ и носит характер открытой площадки — всё, что автор говорит и делает на сцене, является только его личным мнением и ответственностью.

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