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  1. Нижний Новгород
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Кошка Сашка

Embargo, Варварская улица, 14

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 12+
Концерты

Про событие

Бард-рок музыкант, поэтесса, представительница культуры музыкального андеграунда. Начала свою концертную деятельность в 2002 году, в возрасте 19 лет, с тех пор объехала с концертами и квартирниками пол России и СНГ, собрала немалое количество поклонников своего творчества в Интернете.

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