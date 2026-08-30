Бард-рок музыкант, поэтесса, представительница культуры музыкального андеграунда. Начала свою концертную деятельность в 2002 году, в возрасте 19 лет, с тех пор объехала с концертами и квартирниками пол России и СНГ, собрала немалое количество поклонников своего творчества в Интернете.