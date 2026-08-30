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ЛСП

Ракушка, историческая территория Старый Нижний Новгород

Начало:

Завершение:

2000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальная группа, прошедшая путь от сольного проекта до одного из самых узнаваемых коллективов, балансирует между речитативом, танцевальной электроникой и поп-музыкой. ЛСП покоряет не просто треками: в их песнях встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. В «Ракушке» услышишь любимые треки: «Шиншиллы», «Бриллианты», «Кино», «Тело», «Монетка». 19:30 — сбор гостей 20:30 — начало концерта

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