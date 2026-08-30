Музыкальная группа, прошедшая путь от сольного проекта до одного из самых узнаваемых коллективов, балансирует между речитативом, танцевальной электроникой и поп-музыкой. ЛСП покоряет не просто треками: в их песнях встречаются нежность и ярость, свет и тьма, счастье и боль. В «Ракушке» услышишь любимые треки: «Шиншиллы», «Бриллианты», «Кино», «Тело», «Монетка». 19:30 — сбор гостей 20:30 — начало концерта