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  1. Нижний Новгород
  2. События

Очень шумно

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

Начало:

Завершение:

от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Вечер мрачной и эмоциональной музыки. Участники: Московский и достаточно эмовый нойз-панк shoom (и таинственная группа гудение) А также: old guard is dead (блэкэнд хардкор / эмо-вайоленс) incoil. (эмо / блэкэнд скрэмз) Вход 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.ru/club224935776?w=wall-224935776_63 19:00 — двери, 20:00 — начало

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