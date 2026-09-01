Очень шумно
улица Красная Слобода, 9
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Завершение:
от 400₽ до 600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Вечер мрачной и эмоциональной музыки. Участники: Московский и достаточно эмовый нойз-панк shoom (и таинственная группа гудение) А также: old guard is dead (блэкэнд хардкор / эмо-вайоленс) incoil. (эмо / блэкэнд скрэмз) Вход 400 с репостом, 600 без Пост: https://vk.ru/club224935776?w=wall-224935776_63 19:00 — двери, 20:00 — начало
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