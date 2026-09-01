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  1. Нижний Новгород
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Грай

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2800₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Этой осенью Грай представит новый релиз и презентует его в рамках большого тура. Группа посетит 14 городов и впервые исполнит со сцены композиции с альбома, где музыка пропитана запахом сырой земли и горьких трав. Где голоса медленно затягивают в омут — туда, где стирается граница между сном и явью. Наряду с новым материалом, прозвучат и хорошо знакомые, ставшими неотъемлемой частью живых выступлений группы. Тур «Омут» — это путь сквозь мглу и холод осенних ветров. Погружение в атмосферу древних сказаний, тревожных снов и первозданной силы природы.

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