Этой осенью Грай представит новый релиз и презентует его в рамках большого тура. Группа посетит 14 городов и впервые исполнит со сцены композиции с альбома, где музыка пропитана запахом сырой земли и горьких трав. Где голоса медленно затягивают в омут — туда, где стирается граница между сном и явью. Наряду с новым материалом, прозвучат и хорошо знакомые, ставшими неотъемлемой частью живых выступлений группы. Тур «Омут» — это путь сквозь мглу и холод осенних ветров. Погружение в атмосферу древних сказаний, тревожных снов и первозданной силы природы.