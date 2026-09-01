Rock Mania: The Prodigy трибьют
Почаинская улица, 17С
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от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Готов к рейву? Хиты легендарных The Prodigy встретятся с неповторимой энергией Rock Mania в клубе Алькатрас. Эта трибьют-группа разрывает танцполы, живьём исполняя треки британских электронщиков. Тебя ждёт безбашенный концерт из самых движовых бэнгеров, мощного саунда и ритмов, под которые ты точно не сможешь устоять на месте.
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