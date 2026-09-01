Готов к рейву? Хиты легендарных The Prodigy встретятся с неповторимой энергией Rock Mania в клубе Алькатрас. Эта трибьют-группа разрывает танцполы, живьём исполняя треки британских электронщиков. Тебя ждёт безбашенный концерт из самых движовых бэнгеров, мощного саунда и ритмов, под которые ты точно не сможешь устоять на месте.