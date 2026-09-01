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Rock Mania: The Prodigy трибьют

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 1400₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Готов к рейву? Хиты легендарных The Prodigy встретятся с неповторимой энергией Rock Mania в клубе Алькатрас. Эта трибьют-группа разрывает танцполы, живьём исполняя треки британских электронщиков. Тебя ждёт безбашенный концерт из самых движовых бэнгеров, мощного саунда и ритмов, под которые ты точно не сможешь устоять на месте.

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