Осенью грустить под гитару приятнее вместе. Будешь слушать песни про леса, поля и всё, что чувствуешь. На сцене— Поля Яблокова, Silent Run и гости из Твери, Станция Дом. Поля Яблокова пишет о том, что видит и чувствует: про вьюгу, мглу и другие чудеса. По звучанию — что-то близкое к психоделик-фолку. Познакомишься с её миром. Нижегородцы Silent Run сыграют акустику. Их гитара создаёт многослойное, обволакивающее звучание — один из слушателей назвал это «музыкой, которая будто обнимает тебя». Станция Дом привезёт из Твери камерный инди-рок под акустическую гитару и бас. Авторские композиции и песни на стихи друзей-поэтов. Как говорят сами ребята: отчаянно и заунывно, но и живо, и светло.