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Адаптация Пчёл

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1300₽ до 2100₽
Возраст 0+
Концерты

Про событие

Свой день рождения группа «Адаптация Пчёл» отмечает особенными электрическими концертами, на которых прозвучат песни со всех альбомов. За одну программу ты услышишь всю историю группы!

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