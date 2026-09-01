Адаптация Пчёл
Почаинская улица, 17С
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от 1300₽ до 2100₽
Возраст 0+
Концерты
Про событие
Свой день рождения группа «Адаптация Пчёл» отмечает особенными электрическими концертами, на которых прозвучат песни со всех альбомов. За одну программу ты услышишь всю историю группы!
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