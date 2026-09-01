Метал с берегов Невы
Почаинская улица, 17Ж
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600₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Бескомпромиссно разрывающие тишину яростные гитары и мощные барабаны. Здесь будет всё: симфонии тьмы, мелодии тлена и безысходности, разбавленные безумными плясками троллей. Настоящее погружение в бездну звуков истинного метала. На сцене: Vegvisir Alienations Farewell Orchestra
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