Бескомпромиссно разрывающие тишину яростные гитары и мощные барабаны. Здесь будет всё: симфонии тьмы, мелодии тлена и безысходности, разбавленные безумными плясками троллей. Настоящее погружение в бездну звуков истинного метала. На сцене: Vegvisir Alienations Farewell Orchestra