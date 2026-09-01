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джинсы тарковского
Почаинская улица, 17С
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от 1200₽ до 3000₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
джинсы тарковского — группа из Санкт-Петербурга, создающая музыку на стыке жанров. Их треки близки каждому, кто способен отключиться от потока новостей и прислушаться к своим чувствам. Концерт пройдёт рамках тура «Герда топит лёд».
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