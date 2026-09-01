Панк-коллектив представляет (a Punk Collective Present)
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
700₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Немного попанкуем? Состав: Головорез (СПб) Корсунь (Мск) Branda Receptorer (СПб/НиНо) Капкан верните рекса Chaos Imbeciles Chesterfield Axeswing Street Riot
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