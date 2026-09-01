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Холодное лето

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Большой сольный концерт дарк-вейв группы Холодное лето. Специальные гости — Семён и Хор Блаженных имени Ф. М. Достоевского (Владимир) Вход 300 с репостом / 500 без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5776 Двери в 19:00

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