Икар Кельткон Ротонда
улица Красная Слобода, 9
Начало:
Завершение:
от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты
Про событие
Пока бабье лето уже почти позади, а птицы улетают за горизонт - приглашаем вас погреться под инди-напевы местных групп На сцене: Ротонда (шугейз, гаражный рок) Икар (поп-гранж) Кельткнот (фолк) Двери в 19:00 Вход 300 руб. с репостом, 500 руб. без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5777
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи