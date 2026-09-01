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Икар Кельткон Ротонда

Tago Mago
улица Красная Слобода, 9

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Завершение:

от 300₽ до 500₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Пока бабье лето уже почти позади, а птицы улетают за горизонт - приглашаем вас погреться под инди-напевы местных групп На сцене: Ротонда (шугейз, гаражный рок) Икар (поп-гранж) Кельткнот (фолк) Двери в 19:00 Вход 300 руб. с репостом, 500 руб. без Пост: https://vk.ru/tagomagonn?w=wall-203940015_5777

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