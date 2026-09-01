В единую ткань соединятся электронная музыка и современная поэзия. 5 современных нижегородских поэтов. 5 электронных музыкантов. Встретятся на одной сцене в легендарном Таго Маго, чтобы высечь искру на границе звука и слова. Ты услышишь экспериментальный лайв-сет, балансирующий на контрастах: от обнажённого минимализма до плотного, почти гипнотического эффекта. Здесь музыка не служит фоном для стихов, а стихи не иллюстрируют треки: только живое взаимодействие здесь и сейчас. Поэзия: Марк Григорьев Карина Лукьянова Анна Фролова Александр Судаев танéли Музыка: skajimnektoya aeger smoothie voidward shteyn принцесса цветущего леса crimson butterfly