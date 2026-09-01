ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Нижний Новгород
  2. События

System Of A Down трибьют

Alcatraz
Почаинская улица, 17С

Начало:

Завершение:

от 1200₽ до 2500₽
Возраст 16+
Концерты

Про событие

В 1994 году на свет родился коллектив, который стал настоящим прорывом в альтернативной музыке начала 00-х годов. Логотип System of a Down красовался на футболе каждого второго подростка. Проект Chopsy — российский трибьют System Of A Down. Безупречное исполнение хитов и редких композиций американско-армянского коллектива. Воссоздание аутентичной атмосферы безбашенных тусовок прямиком из 2005.

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Музыка. Кино. Любовь
Музыка. Кино. Любовь

от 1400₽

Кастёр
Кастёр

от 1₽

Щеглы
Щеглы

500₽

Мезозой
Мезозой

1000₽

One Vision Band
One Vision Band

от 1800₽

Violentor
Violentor

1300₽

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста