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ЦЕХ*

Нижний Новгород, Варварская улица, 32

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Сайт: https://tseh.space/ Мультимедиа-арт-пространство, созданное студией dreamlaser в бывшем печатном цехе в здании «Нижполиграфа». Миссия проекта – сделать процесс представления медиаискусства в Нижнем Новгороде непрерывным, открыть диалог между широкой публикой и миром медиаискусства. Афиша не ограничится выставочными проектами, также планируются аудиовизуальные концерты, паблик-токи и другие события. Режим работы: Вт–Вс 12:00–21:00 Пн – Выходной
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