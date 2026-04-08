ЦЕХ*
Нижний Новгород, Варварская улица, 32
Сайт: https://tseh.space/ Мультимедиа-арт-пространство, созданное студией dreamlaser в бывшем печатном цехе в здании «Нижполиграфа». Миссия проекта – сделать процесс представления медиаискусства в Нижнем Новгороде непрерывным, открыть диалог между широкой публикой и миром медиаискусства. Афиша не ограничится выставочными проектами, также планируются аудиовизуальные концерты, паблик-токи и другие события. Режим работы: Вт–Вс 12:00–21:00 Пн – Выходной
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Омега (Omega)
Персональная выставка французского медиахудожника и режиссёра Тома Ванза, 36 deg...
до
700₽