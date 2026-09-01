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  1. Нижний Новгород
  2. События

Циники

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

1918 год: люди разговаривают о высоком, а за стеной разрушается привычная реальность. Попытка спрятаться от мира с помощью друг друга — цинизм или отчаяние? Или, может быть, вынужденный отказ от идеализма? Роман «Циники» Анатолия Мариенгофа — история об обычных людях. И о любви. Однако, когда меняется эпоха, понимание обыкновенного и чувственного трансформируется. В мире, где жизнь и смерть теряют свой смысл, герои остаются более человечными, чем их реальность — пусть и не так, как ты можешь себе представить.

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