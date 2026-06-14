Что такое насилие? Какой выбор сделаю я, столкнувшись с ним лицом к лицу? Став частью системы, подобной телеге, которая движется сама по себе, смогу ли я из нее выбраться? Ответы на эти и другие вопросы в спектакле-триллере «Кодекс курильщика». Карнавальный триллер. Спектакль в эстетике комикса, являющийся результатом исследования феномена страсти к насилию в современном обществе. Спектакль-победитель режиссерской лаборатории современной драматургии, организованной ЦТМ совместно со Школой-студией МХАТ и Центром им. Вс. Мейерхольда в 2017 году. В спектакле присутствует нецензурная лексика.