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Кодекс курильщика

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Что такое насилие? Какой выбор сделаю я, столкнувшись с ним лицом к лицу? Став частью системы, подобной телеге, которая движется сама по себе, смогу ли я из нее выбраться? Ответы на эти и другие вопросы в спектакле-триллере «Кодекс курильщика». Карнавальный триллер. Спектакль в эстетике комикса, являющийся результатом исследования феномена страсти к насилию в современном обществе. Спектакль-победитель режиссерской лаборатории современной драматургии, организованной ЦТМ совместно со Школой-студией МХАТ и Центром им. Вс. Мейерхольда в 2017 году. В спектакле присутствует нецензурная лексика.

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