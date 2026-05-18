Вечер актёрской импровизации. Актёры ведущих театров города выходят на сцену без выученного текста, режиссёрских задач, декораций и художественного света, чтобы соревноваться в актёрском мастерстве. Участники от начала до конца не знают, что будет происходить на сцене. Авторы проекта выстраивают действие так, чтобы спровоцировать артиста на незаученные и искренние реакции и эмоции. В любой момент может произойти всё что угодно, а новые задачи могут перевернуть сценическое действие. Зрители становятся свидетелями актёрского процесса и участвуют в выборе победителя: он получит денежный приз.