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Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1800₽ до 2000₽
Возраст 18+
Спектакли

Про событие

Вечер актёрской импровизации. Актёры ведущих театров города выходят на сцену без выученного текста, режиссёрских задач, декораций и художественного света, чтобы соревноваться в актёрском мастерстве. Участники от начала до конца не знают, что будет происходить на сцене. Авторы проекта выстраивают действие так, чтобы спровоцировать артиста на незаученные и искренние реакции и эмоции. В любой момент может произойти всё что угодно, а новые задачи могут перевернуть сценическое действие. Зрители становятся свидетелями актёрского процесса и участвуют в выборе победителя: он получит денежный приз.

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