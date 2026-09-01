История про любовь (спойлер: и смерть), роботов, навязчивую рекламу и трудности создания семьи на безлюдной планете. Юная Эллен покупает андроида Рори, чтобы скрасить свои будни на Марсе. Но реальность совместной жизни оказывается совсем не такой, как она себе представляла. Герои сталкиваются с вопросами: может ли искусственный разум стать личностью? Имеет ли он право на свободу, чувства и сны? И обязательно ли являться человеком, чтобы быть человечным? Спектакль исследует экзистенциальные вопросы гуманизма, природы чувств, идентичности и свободы. Но название спектакля — это начало анекдота… Режиссер — Дмитрий Лимбос. Художник — Азиза Кадыри. Драматург — Даниил Чекрыгин. Действующие лица и исполнители: Анна Сильчук, Александр Котов, Евгений Пыхтин, Анна Энская. В спектакле присутствует ненормативная лексика.