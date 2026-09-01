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Бешеная Балерина

Центр театрального мастерства
Варварская улица, 32

Начало:

Завершение:

от 1000₽ до 1800₽
Возраст 18+
Спектакли
Необычное

Про событие

Отчаянный спектакль-монолог о крайностях профессии, преданности своему делу, возведенной в культ, и несчастной женской судьбе. Никому не нужная балерина Варечка рассказывает историю своей карьеры. У нее нет работы, нет денег, нет поклонников. Все, что у нее осталось, — собака-кобель, которую она зовет Айседорой Дункан, и воспоминания о прошлой жизни, о безумном стремлении к сцене, к карьере. Отказываясь от всех человеческих удовольствий, она все свое время посвящала репетициям. Безумные интриги, заговоры и даже попытки отравить ее не смогли сломить ее решимости. Балерина никак не хотела примириться с жестокой правдой, о которой ей говорили авторитетные и любимые люди: у нее просто_нет_таланта… Режиссёр и актёр: Константин Кибардин Драматург: Григорий Константинопольский

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