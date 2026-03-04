Нетеатр
Нижний Новгород, Большая Покровская улица, 4Д
«Нетеатр» — это посмеяться, задуматься и мурашечки. Почему «Нетеатр»? Здесь проходят спектакли для обычного человека, который устал на работе и ищет для себя место отдыха, новых впечатлений и эмоций. Возможно, ему и в голову не приходит, что это место — театр. Тогда, быть может, попробовать нетеатр? Здесь нет высокой сцены, сложных декораций. Здесь современные истории для современных людей. В «Нетеатре» актёры постоянно общаются со зрителями, играют на расстоянии вытянутой руки, а часто и вовсе обнимаются. Здесь стирается дистанция между зрителями и артистами. Время работы: Ежедневно с 11:00 до 20:00 https://neteatr.ru/home
Карта места...
Молодцы, развиваются. Интересные концерты!!