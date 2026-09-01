Здесь мастерские художников становятся местом встречи друзей, выставочным залом и научно-исследовательским центром. В «Тихой» работают одиннадцать резидентов, действует архив и открытое хранение произведений искусства. Пространства студии трансформируются под новые художественные задачи, превращаясь в лекторий, кофейню или перформативную лабораторию. Попасть в «Тихую» можно только по предварительной записи.