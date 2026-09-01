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Тихая

Нижний Новгород, улица Ульянова, 4В

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Здесь мастерские художников становятся местом встречи друзей, выставочным залом и научно-исследовательским центром. В «Тихой» работают одиннадцать резидентов, действует архив и открытое хранение произведений искусства. Пространства студии трансформируются под новые художественные задачи, превращаясь в лекторий, кофейню или перформативную лабораторию. Попасть в «Тихую» можно только по предварительной записи.
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Тихая

450₽

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Комментарии

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Царь Даша
17 мая 2025, 19:31

Была на экскурсии, очень впечатлена! Лектор - одна из художников, поэтому много внутряков и интересных историй было обеспечено💓

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