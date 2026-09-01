Здесь мастерские художников становятся местом встречи друзей, выставочным залом и научно-исследовательским центром. В «Тихой» работают одиннадцать резидентов, действует архив и открытое хранение произведений искусства. Пространства студии трансформируются под новые художественные задачи, превращаясь в лекторий, кофейню или перформативную лабораторию. Попасть в «Тихую» можно только по предварительной записи.
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Предстоящие события в этом месте
Просьба соблюдать тишину, идёт спектакль
Персональный проект Антона Морокова посвящён жизни текста. Главные герои произве...
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450₽
Была на экскурсии, очень впечатлена! Лектор - одна из художников, поэтому много внутряков и интересных историй было обеспечено💓