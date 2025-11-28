Кулинарные тайны старинной усадьбы. Старинная усадьба хранит особую атмосферу: потрескивают дрова, сияет начищенный самовар, а в просторной гостиной собираются гости. Здесь время течёт неспешно, и каждая деталь — от выбора дров до сервировки — становится частью истории. Вместе с экспертом Юлией Поляковой, более 20 лет управлявшей рестораном «Английское посольство», посмотришь, как жили нижегородские хозяйки сто лет назад: чем удивляли гостей, какие кулинарные хитрости использовали и какие традиции сохраняли в будни и праздники. Что тебя ждёт: — травяной чай из самовара, ароматное варенье, яблочный пирог с корицей и угощения, приготовленные самой ведущей; — рассказы о кухонных секретах прошлого — от способов хранения продуктов до правил застольной беседы; — удивительные факты: зачем запускали лягушку в молоко, где брали лёд для ледников и как использовали полынь на кухне. Программа — это не только дегустация, но и живое путешествие в атмосферу доверительных разговоров и кулинарных традиций прошлого.