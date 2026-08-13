Они нашли любовь в Кавре. Часть 2

Продолжаем делиться реальными историями людей, нашедших отношения у нас в Кавре. Надеемся однажды опубликовать здесь твою!

Что будет в статье:

«А он что?», «а она что?», «а как всё завертелось?» — ох, как же мы любим слушать истории про отношения! Спасибо пользователям, которые делятся личными переживаниями и опытом онлайн-знакомств в Кавре. От души в душу, ребята! Ты ведь тоже расскажешь, когда найдёшь у нас свою любовь, правда?

« Просто искал приятного сердцу и душе человека »

Степан: про то, что хорошие отношения — не обязательно навсегда.

Что ты искал в приложении?

У меня никакого конкретного запроса не было. Просто искал приятного сердцу и душе человека. Если это выльется в отношения на долгие годы, то круто. Если это закончится через час, то тоже неплохо.

Что привлекло в анкете, почему решил написать?

Она написала мне сама. Думаю, её привлекло мое описание: «Хочу, чтобы ты стала моей причиной сессий с психологом». Я же, как парень открытый и общительный, поддержал диалог и был активен.

Как прошло первое свидание?

Общение шло легко: с юмором, шутками, разными историями. Не было напряжения, фальши и моментов, которые могли оттолкнуть. Хотя нет, был один. Я ей в моменте ответил не очень корректно, и она даже не хотела идти как я тогда сказал: «на прогулку». Но, благо для меня, она согласились, и мы пошли гулять по вечерней Москве. Конечно, как настоящий джентльмен, я её покормил).



Но мне больше запомнилась вторая встреча (думаю, ей тоже). На первой встрече она проговорилась, что у неё нет швабры, и я пришел на вторую встречу со шваброй.

Как начались отношения?

Отношения протекали замечательно. Я переживал на тот момент непростой период и она меня поддерживала, за что ей огромное спасибо, мне это было нужно, важно, и она никогда не отказывала мне в помощи. Ещё у неё был чудесный пес, которого я полюбил, как своего: гулял, кормил, мыл его.

А что сейчас?

Сейчас мы уже не вместе. Мы дарили счастье другу другу пять месяцев, но решили закончить отношения. Всё завершили мирно. И, опять же, повторюсь, от меня ей только благодарность и уважение. Сейчас иногда заглядываю в Кавёр, с кем-то могу пообщаться, но пока не более.

« А в брекетах удобно целоваться? »

Надежда + Николай: о том, до чего доводят мемы.

Что ты искала в приложении?

Запрос был просто пойти на свидание, а там «получится, не получится». Я уже года три была одна на тот момент, и за эти три года были, по большей части, неудачные свидания. В основном я в Кавре смотрела афиши. Иногда смотрела в разделе «З накомства » симпатичных парней, или если в чате кто-то писал мне, переписывались.

Что привлекло в анкете, почему решила написать?

Я просто листала раздел анкет и увидела симпатичного парня. Зашла на его страничку. У него было фото на фоне картины с аниме персонажем. Меня это привлекло, так как я смотрела это аниме. У него было описание, что он любит «мемы, мемы, мемы,», — прямо так и было написано. Я ему написала, что у тебя анкета прямо как в песне «мой смысл жизни — мемы, мемы». Он с этим согласился, а я сказала, что тоже люблю мемы, особенно про работу, и жалко, что в чате «Кавра» нельзя прислать их. Тогда мы перевели наше общение в соцсеть и весь вечер скидывали друг другу мемы.



Обычно на следующий день подобное общение заканчивается, но у нас оно продолжилось и в течение двух месяцев мы общались обо всем как друзья.

Как прошло первое свидание?

За два месяца мы ни разу не встретились, только переписывались. Под конец второго месяца общения всё-таки решили встретиться. Честно говоря, я долго не решалась на встречу, потому что у него физические проблемы со здоровьем. Меня это немного смущало, но я решила преодолеть это чувство.



Я помню одну милую вещь с нашего первого свидания: на тот момент у меня были брекеты, и он спросил «А в брекетах удобно целоваться?». Я ответила «Ну, мне удобно». И мы поцеловались .

Как начались отношения?

После первой встречи мы ещё месяц общались, ходили гулять, но не были в отношениях. Мы также общались с другими людьми и могли ходить на свидания с ними. За это время я сходила ещё на пару свиданий, но во время этих встреч вспоминала его, и что с ним общение было более легким и интересным. Тогда я поняла, что постепенно влюбляюсь в него и другие парни мне уже не интересны. К концу месяца мы решили начать отношения. Я приняла его физическую особенность.



То, что у человека было внутри, привлекло меня, и чувства оказались сильнее, чем первоначальное смущение и мнение окружающих.

А что сейчас?

Конечно, у нас бывали ссоры, мы даже хотели расставаться несколько раз. Он долгое время был один, я долгое время была одна, и опять строить отношения, привыкать к человеку — сложно. У нас есть общее, но есть и разные моменты. У моего партнёра язык любви — это больше действия, а не слова. А я больше хотела каких-то романтических штучек, слов. Всех этих «я тебя люблю», обнимашек. Но мы преодолели эти разногласия и научились принимать и, главное, понимать язык любви друг друга.



Мы привносим в жизни друг друга что-то новое. Я, например, очень люблю путешествовать, и поэтому стараюсь разнообразить наш досуг прогулками и поездками в другие города. Также мы поддерживаем друг друга, что очень важно.



У нас уже год отношений, были совместные поездки, знакомства с родителями, с друзьями. Я счастлива в этих отношениях.



Все истории любви отличаются. Не всегда отношения складываются легко, не всегда длятся долго и счастливо и уж точно не всегда начинаются с безумной искры и бабочек в животе. Но в этом и прелесть! Жизнь предлагает более интересные сценарии, чем наше воображение ;-)