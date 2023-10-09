Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

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Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности.

Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!

А если хочешь ещё больше причин посмеяться, то добро пожаловать!

Ты точно видел их по телевизору

Зоя Яровицына

Источник изображения: globalmsk.ru

Зоя Яровицына — одна из самых популярных девушек в юморе, которая обрела славу не только в России, но и за рубежом.

Наибольшую популярность в юмористическом мире Яровицына получила на сцене «Comedy Баттл» в 2016 году. Тогда она не только стала финалисткой проекта, но и выиграла 2,5 миллиона рублей. В 2018 году она вошла в состав «Женского стендапа» с Верой Котельниковой и другими известными комикессами.

В своих монологах Яровицына умудряется не только шутить на грани, восхищая даже своих коллег по цеху, но и делает это на бытовые темы.

Проекты: Женский стендап, Comedy Баттл, Студия СОЮЗ, Stand Up, Прожарка, Женский форум.

Ирина Мягкова

Источник изображения: biographe.ru

Мягкова является креативным директором знакового проекта «Женский Стендап», который и принес ей наибольшую популярность. Участницы «Женского Стендапа» рушат стереотипы о том, что хорошо шутят только мужчины и помогают реализовываться женщинам в стендапе.

Проекты: Женский Стендап, Открытый микрофон, Смех без правил, Убойная лига, Камеди Батл, Студия Союз, Бункер News, Камеди Клаб, Импровизация.

Виктория Складчикова

Источник изображения: afisha.ru

Виктория начала свой путь на сцене «Comedy Баттл», но после двух попыток так и не смогла преодолеть первый тур. Позднее девушка попробовала свои силы в «Открытом микрофоне» на ТНТ, где она дошла до финала. В 2018 девушка появилась в «StandUp» и стала выступать там на регулярной основе, а затем перешла и другие юмористические проекты. Также Виктория выступает с сольными концертами.

Проекты: Женский стендап, Comedy Баттл, Прожарка, 22 комика, Открытый микрофон, Comedy Radio.

Варвара Щербакова

Источник изображения: amurmedia.ru

КВНщица Варвара Щербакова также участвовала в «Comedy Баттл» и продолжила развивать свой талант в «Открытом микрофоне», где стала выступать на регулярной основе.

Щербакова по аналогии с Ириной Мягковой создала свой проект «Женский форум» и успела побывать гостьей в других юмористических проектах, в том числе на шоу «Контакты» Антона Шастуна.

Проекты: Comedy Баттл, Студия СОЮЗ, Женский стендап, ИГРА (Ты в игре!), ОКнутые люди, Женский форум.

Мария Маркова

Источник изображения: afisha.ru

Актриса театра и кино Мария Маркова нашла свою аудиторию и на стендап-сцене. Её чудаковатый, но интеллигентный образ очаровал зрителей. В 2018 году Мария по приглашению Ирины Мягковой вошла в ряды участниц «Женского стендапа». Девушка продолжает участвовать в проекте и выступать с сольными концертами.

Проекты: Студия СОЮЗ, Женский стендап.

Елена Новикова

Источник изображения: afisha.ru

Елена также начала свою карьеру как актриса театра и кино. В 2015 Новикова выступила участником и идейным руководителем проекта «StandUp ЦИМмермана», затем Елена появилась в «Открытом микрофоне» и «StandUp» на ТНТ. Сейчас Новикова выступает со злободневными для многих темами вроде возрастных проблем и воспитания детей и дает сольные концерты.

Проекты: Прожарка, Открытый микрофон, StandUp.

Маргарита Родина

Источник изображения: afisha.ru

Если ты думаешь, что в стендапе только хипстеры, то Маргарита послужит тебе источником вдохновения. На 35 лет друзья подарили ей курс обучения в «StandUp-клубе ЦИМермана». И теперь она блистает в крупном проекте телеканала ТНТ.

Талантливый комик и участница юмористического шоу «Женский стендап». Никогда не поздно начать рассказывать смешные истории со сцены, так что ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО!

Сауле Юсупова

Источник изображения: afisha.ru

Однажды студентка медицинского вуза поняла, что хочет смешить людей, а не лечить их. Хотя... Смех продлевает жизнь, так что встречай — врач хихикских наук.

Очень часто в монологах девушки можно встретить размышления о стереотипах — восточные женщины, феминизм, национальности. Сауле покорила зрителей обаятельной подачей и необычными историями. Сама комикесса утверждает, что шутить — это навык, приобретённый ещё в детстве.

Утверждать точно не можем, но, возможно, первый сольник она устроила ещё в роддоме.

Карина Мейханаджян

Источник изображения: afisha.ru

В словаре Ожегова её имя стоит рядом со словом «самоирония». Российская комикесса армянского происхождения.

Работает под лозунгом: «Я хороша такая, какая есть». А мы и не спорим. Девушка начала свой путь в четвертом сезоне шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ. А потом в её жизни появился проект «Женский стендап». Зрители быстро полюбили молодую и очаровательную участницу, которая смешила их монологами про родителей, про стереотипы об армянах и про отношения.

Вера Котельникова

Источник изображения: afisha.ru

Вера несколько лет выступала в разных заведениях в качестве стендаперши и, в конце концов, попала на «Открытый микрофон». Уже в 2018 году Вера вошла в команду участников «Прожарки». В основном Вера шутит про себя и свою повседневность.

Проекты: Прожарка, Открытый микрофон.

Эти девчонки покорили интернет своим юмором

Лиза Варвара Аранова

Источник изображения: standupclub.ru

Кто-то больше любит юмор Лизы, а кто-то отдаёт предпочтение шуткам Варвары. От девушки исходит вайб человека, который пояснит за женскую солидарность и определённо даст прикурить.

Многие зрители знают Лизу по шоу «Разгоны» и «Что у вас случилось?» от Стендап Клуба на Трубной. При этом некоторые любители кино могли раскрыть для себя киносторону комикессы, её дебютная работа — короткометражка «Зинаида». В 2021 году состоялась премьера сериала «Мне плевать, кто вы».

Ярослава Тринадцатко

Источник изображения: standupclub.ru

Ведущая шоу «Пятница 13КО». В своих монологах Ярослава затрагивает вопросы психологии, медицины и отношений. Очень интересно, как в её юморе переплетается медицинский скептицизм и романтичный взгляд на жизнь.

По профессии стоматолог, по призванию юмористка. Расскажет, что не в зубах мудрости счастье.

Ольга Малащенко

Источник изображения: culture.ru

Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!

Честность — залог успешного монолога Ольги. Без утаек девушка расскажет про отношения, жёсткое воспитание и мужчин (иногда про жёсткое воспитание мужчин). Та самая подруга, с которой нигде не страшно.

Начала свой путь в КВН, а позже попробовала себя на Открытом Микрофоне. В марте 2021-го добралась до «Женского стендапа» на телеканале ТНТ, также Ольгу часто можно увидеть в StandUp Store Moscow.

Найка Казиева

Источник изображения: standupclub.ru

Девушка выросла в строгой среде традиционного дагестанского общества, её монологи часто содержат острую социальную сатиру. Если ты сейчас настроился на серьёзную ноту, то расслабься, Найка очень легко подаёт материал и источает невероятное обаяние.

Девушка начала свой комедийный путь в КВН, а продолжила на фестивале «Открытый микрофон». Осенью 2023-го присоединилась к проекту «Женский стендап» на телеканале ТНТ.

Надя Джабраилова

Источник изображения: afisha.ru

Развод — это не грустный момет. Это возможность написать много стендап-монологов про бывшего.

Надежда покорила зрителей простым юмором и комедий бытовой жизни. Отличие мужской и женской логики? Сюда. Прелести деления имущества? Дайте две! Самоирония? Конечно!

Яркий старт на фестивале «Открытый микрофон» позволил девушке завоевать множество фанатских сердец, а позже стать постоянным участником передачи «Женский стендап».

Саша Муратова

Источник изображения: concert-star.ru

По гороскопу Скорпион, по жизни чилловая девчонка.

Постоянная участница проекта «Женский стендап». В монологах Саши есть одна изюминка — она подаёт материал так, что создаётся ощущение долгой дружбы с ней. Серьёзно, послушай хоть один её монолог, и сложится впечатление, что ты знаешь эту девушку сто лет.

Динара Курбанова

Источник изображения: afisha.ru

Голосом сказочной принцессы расскажет о суровости бытия.

Динара обладает уникальным тембром голоса, тут сложно описать, но представь стендап в мире Диснея.

Молодая кровь мира юмора, на просторах интернета её можно было заметить в 2024 году. Начала свою карьеру в КВН, а теперь снимается во многих проектах и колесит по стране с концертами. Stand-Up Club #1 активно приглашает девушку в проект «Женщины-комики».

Мы держим руку на пульсе твоего хорошего настроения и каждый день ищем новые стендап шоу.

Виктория Македоская

Источник изображения: tvmag.ru

Виктория начала свою стендап-карьеру со скетчей. А это юмористическая база для многих комиков. На её первом выступлении было всего 3 человека, но девушка не сдалась. И хорошо, ведь теперь ты можешь послушать крутые монологи. Известные проекты в её карьере: «Гонг Шоу» в Stand Up Club #1, Stand Up Club на Трубной и шоу «Женщины-комики».

Катя Котофеева

Источник изображения: dvnovosti.ru

Если ты думаешь, что не знаешь Катю, то как насчет мема «Ох мой муж! Муж, муж, муж...». Да, это она — заМУЖняя Катя Котофеева.

В 2024 году она присоединилась к проекту «Женский Stand Up», но особую извстность девушке принесло участие в Comedy Батл.

Полина Гугунава

Источник изображения: humorpedia.ru

Новый голос проекта «Женский Stand Up». Стендап — это заранее написанный монолог, который комик проверяет много раз. Но! Полина ещё шарит за импровизацию и играла в составе команды «Гениальные», ты можешь её знать про баттлам «Импровизация. Команды» (Если нет, то имя Антон Шастун тебе о чём-нибудь говорит?).

Ближайшие мероприятия с женскими стендап шоу

Собрали для тебя подборку мероприятий с весёлыми дамами. Из какого ты города?

Он наверняка есть в нашем девичнике, листай!

Москва

Санкт-Петербург

Екатеринбург

Казань

Ростов-на-Дону

Найка Казиева Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига ... 17 сентября Ростов-на-Дону, Целиноградская, 3 (Комсомольская пл.) от 1500₽ Женский стендап Первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины чес... 20 сентября ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3 от 2000₽

Новосибирск

Нижний Новгород

Алиса Дударева Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает... 20 сентября Стендап клуб от 1800₽ Елизавета Варвара Аранова Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стенда... 8 октября ДК ГАЗ, улица Героя Юрия Смирнова, 12 от 1200₽ Стендап по-женски Популярный формат женского шоу теперь и в Нижнем Новгороде! Лучшие девушки-коми... c 11 сентября по 30 октября Niko1560, Нижне-Волжская набережная, 19к1 от 800₽

Событий намного больше, просто мы решили тебя заинтриговать и чуть приоткрыть мир женского юмора. Заинтересовался? Скорее открывай Кавёр и чекай хихикные события.

Фото обложки: www.pexels.com