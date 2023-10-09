Женский стендап: самые популярные девушки в российском стендапе

Кавёр собрал для тебя смешных девчонок российского мира стендапа. В этой статье царит атмосфера самоиронии, женской силы и просто комфортности.
Конечно, абсолютно за всеми не уследишь, поэтому если знаешь имя комикессы, которое мы не упомянули, то пиши нам!
А если хочешь ещё больше причин посмеяться, то добро пожаловать!
Ваяяяяя! Кто это тут у нас охотник за эмоциями? Самая жестикулирующая нация в м...
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Ты точно видел их по телевизору
Зоя Яровицына
Зоя Яровицына — одна из самых популярных девушек в юморе, которая обрела славу не только в России, но и за рубежом.
Наибольшую популярность в юмористическом мире Яровицына получила на сцене «Comedy Баттл» в 2016 году. Тогда она не только стала финалисткой проекта, но и выиграла 2,5 миллиона рублей. В 2018 году она вошла в состав «Женского стендапа» с Верой Котельниковой и другими известными комикессами.
В своих монологах Яровицына умудряется не только шутить на грани, восхищая даже своих коллег по цеху, но и делает это на бытовые темы.
Проекты: Женский стендап, Comedy Баттл, Студия СОЮЗ, Stand Up, Прожарка, Женский форум.
Ирина Мягкова
Мягкова является креативным директором знакового проекта «Женский Стендап», который и принес ей наибольшую популярность. Участницы «Женского Стендапа» рушат стереотипы о том, что хорошо шутят только мужчины и помогают реализовываться женщинам в стендапе.
Проекты: Женский Стендап, Открытый микрофон, Смех без правил, Убойная лига, Камеди Батл, Студия Союз, Бункер News, Камеди Клаб, Импровизация.
Виктория Складчикова
Виктория начала свой путь на сцене «Comedy Баттл», но после двух попыток так и не смогла преодолеть первый тур. Позднее девушка попробовала свои силы в «Открытом микрофоне» на ТНТ, где она дошла до финала. В 2018 девушка появилась в «StandUp» и стала выступать там на регулярной основе, а затем перешла и другие юмористические проекты. Также Виктория выступает с сольными концертами.
Проекты: Женский стендап, Comedy Баттл, Прожарка, 22 комика, Открытый микрофон, Comedy Radio.
Варвара Щербакова
КВНщица Варвара Щербакова также участвовала в «Comedy Баттл» и продолжила развивать свой талант в «Открытом микрофоне», где стала выступать на регулярной основе.
Щербакова по аналогии с Ириной Мягковой создала свой проект «Женский форум» и успела побывать гостьей в других юмористических проектах, в том числе на шоу «Контакты» Антона Шастуна.
Проекты: Comedy Баттл, Студия СОЮЗ, Женский стендап, ИГРА (Ты в игре!), ОКнутые люди, Женский форум.
Мария Маркова
Актриса театра и кино Мария Маркова нашла свою аудиторию и на стендап-сцене. Её чудаковатый, но интеллигентный образ очаровал зрителей. В 2018 году Мария по приглашению Ирины Мягковой вошла в ряды участниц «Женского стендапа». Девушка продолжает участвовать в проекте и выступать с сольными концертами.
Проекты: Студия СОЮЗ, Женский стендап.
Елена Новикова
Елена также начала свою карьеру как актриса театра и кино. В 2015 Новикова выступила участником и идейным руководителем проекта «StandUp ЦИМмермана», затем Елена появилась в «Открытом микрофоне» и «StandUp» на ТНТ. Сейчас Новикова выступает со злободневными для многих темами вроде возрастных проблем и воспитания детей и дает сольные концерты.
Проекты: Прожарка, Открытый микрофон, StandUp.
Маргарита Родина
Если ты думаешь, что в стендапе только хипстеры, то Маргарита послужит тебе источником вдохновения. На 35 лет друзья подарили ей курс обучения в «StandUp-клубе ЦИМермана». И теперь она блистает в крупном проекте телеканала ТНТ.
Талантливый комик и участница юмористического шоу «Женский стендап». Никогда не поздно начать рассказывать смешные истории со сцены, так что ПРОСТО СДЕЛАЙ ЭТО!
Сауле Юсупова
Однажды студентка медицинского вуза поняла, что хочет смешить людей, а не лечить их. Хотя... Смех продлевает жизнь, так что встречай — врач хихикских наук.
Очень часто в монологах девушки можно встретить размышления о стереотипах — восточные женщины, феминизм, национальности. Сауле покорила зрителей обаятельной подачей и необычными историями. Сама комикесса утверждает, что шутить — это навык, приобретённый ещё в детстве.
Утверждать точно не можем, но, возможно, первый сольник она устроила ещё в роддоме.
Карина Мейханаджян
В словаре Ожегова её имя стоит рядом со словом «самоирония». Российская комикесса армянского происхождения.
Работает под лозунгом: «Я хороша такая, какая есть». А мы и не спорим. Девушка начала свой путь в четвертом сезоне шоу «Открытый микрофон» на канале ТНТ. А потом в её жизни появился проект «Женский стендап». Зрители быстро полюбили молодую и очаровательную участницу, которая смешила их монологами про родителей, про стереотипы об армянах и про отношения.
Вера Котельникова
Вера несколько лет выступала в разных заведениях в качестве стендаперши и, в конце концов, попала на «Открытый микрофон». Уже в 2018 году Вера вошла в команду участников «Прожарки». В основном Вера шутит про себя и свою повседневность.
Проекты: Прожарка, Открытый микрофон.
Эти девчонки покорили интернет своим юмором
Лиза Варвара Аранова
Кто-то больше любит юмор Лизы, а кто-то отдаёт предпочтение шуткам Варвары. От девушки исходит вайб человека, который пояснит за женскую солидарность и определённо даст прикурить.
Многие зрители знают Лизу по шоу «Разгоны» и «Что у вас случилось?» от Стендап Клуба на Трубной. При этом некоторые любители кино могли раскрыть для себя киносторону комикессы, её дебютная работа — короткометражка «Зинаида». В 2021 году состоялась премьера сериала «Мне плевать, кто вы».
Ярослава Тринадцатко
Ведущая шоу «Пятница 13КО». В своих монологах Ярослава затрагивает вопросы психологии, медицины и отношений. Очень интересно, как в её юморе переплетается медицинский скептицизм и романтичный взгляд на жизнь.
По профессии стоматолог, по призванию юмористка. Расскажет, что не в зубах мудрости счастье.
Ольга Малащенко
Студентка, комсомолка, спортсменка, наконец, она просто красавица!
Честность — залог успешного монолога Ольги. Без утаек девушка расскажет про отношения, жёсткое воспитание и мужчин (иногда про жёсткое воспитание мужчин). Та самая подруга, с которой нигде не страшно.
Начала свой путь в КВН, а позже попробовала себя на Открытом Микрофоне. В марте 2021-го добралась до «Женского стендапа» на телеканале ТНТ, также Ольгу часто можно увидеть в StandUp Store Moscow.
Найка Казиева
Девушка выросла в строгой среде традиционного дагестанского общества, её монологи часто содержат острую социальную сатиру. Если ты сейчас настроился на серьёзную ноту, то расслабься, Найка очень легко подаёт материал и источает невероятное обаяние.
Девушка начала свой комедийный путь в КВН, а продолжила на фестивале «Открытый микрофон». Осенью 2023-го присоединилась к проекту «Женский стендап» на телеканале ТНТ.
Надя Джабраилова
Развод — это не грустный момет. Это возможность написать много стендап-монологов про бывшего.
Надежда покорила зрителей простым юмором и комедий бытовой жизни. Отличие мужской и женской логики? Сюда. Прелести деления имущества? Дайте две! Самоирония? Конечно!
Яркий старт на фестивале «Открытый микрофон» позволил девушке завоевать множество фанатских сердец, а позже стать постоянным участником передачи «Женский стендап».
Саша Муратова
По гороскопу Скорпион, по жизни чилловая девчонка.
Постоянная участница проекта «Женский стендап». В монологах Саши есть одна изюминка — она подаёт материал так, что создаётся ощущение долгой дружбы с ней. Серьёзно, послушай хоть один её монолог, и сложится впечатление, что ты знаешь эту девушку сто лет.
Динара Курбанова
Голосом сказочной принцессы расскажет о суровости бытия.
Динара обладает уникальным тембром голоса, тут сложно описать, но представь стендап в мире Диснея.
Молодая кровь мира юмора, на просторах интернета её можно было заметить в 2024 году. Начала свою карьеру в КВН, а теперь снимается во многих проектах и колесит по стране с концертами. Stand-Up Club #1 активно приглашает девушку в проект «Женщины-комики».
Мы держим руку на пульсе твоего хорошего настроения и каждый день ищем новые стендап шоу.
Виктория Македоская
Виктория начала свою стендап-карьеру со скетчей. А это юмористическая база для многих комиков. На её первом выступлении было всего 3 человека, но девушка не сдалась. И хорошо, ведь теперь ты можешь послушать крутые монологи. Известные проекты в её карьере: «Гонг Шоу» в Stand Up Club #1, Stand Up Club на Трубной и шоу «Женщины-комики».
Катя Котофеева
Если ты думаешь, что не знаешь Катю, то как насчет мема «Ох мой муж! Муж, муж, муж...». Да, это она — заМУЖняя Катя Котофеева.
В 2024 году она присоединилась к проекту «Женский Stand Up», но особую извстность девушке принесло участие в Comedy Батл.
Полина Гугунава
Новый голос проекта «Женский Stand Up». Стендап — это заранее написанный монолог, который комик проверяет много раз. Но! Полина ещё шарит за импровизацию и играла в составе команды «Гениальные», ты можешь её знать про баттлам «Импровизация. Команды» (Если нет, то имя Антон Шастун тебе о чём-нибудь говорит?).
Ближайшие мероприятия с женскими стендап шоу
Собрали для тебя подборку мероприятий с весёлыми дамами. Из какого ты города?
Он наверняка есть в нашем девичнике, листай!
Москва
Лучшие девушки комики Москвы соберутся на одной сцене, чтобы подарить зрителю св...
от 1290₽
Комедийные выступления женщин-комиков с жёстким, провокационным юмором. В проект...
от 1190₽
Ольга Малащенко, которая смело шутит об отношениях, мужчинах и жестком воспитании, обращает на себя внимание не только своими выступлениями, но и модельной внешностью. Резидент «Женского стендапа» н...
Совместный концерт двух топовых комиков. Найка Казиева – девушка, которая доказ...
2150₽
За одно шоу ты побываешь на двух концертах с участием джазовых музыкантов и женщ...
от 1590₽
Стендап-комик, резидентка шоу «Женский стендап», участница «Открытого микрофона»...
1650₽
Известная участница проектов «Женский Стендап ТНТ» и «Открытый микрофон ТНТ». Её...
800₽
Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный ...
Одна из самых смешных и талантливых комикесс современности в жанре 30+, актриса, блогер с многомиллионными просмотрами своих видео. ...
Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый мик...
2150₽
Вероника — комик и автор, выступающая в жанре современного юмора и стендапа. Изв...
от 2000₽
Найка Казиева – девушка, которая доказала, что можно выжить в России без мата (н...
от 1000₽
Участница проектов: «Женщины-Комики», «Стендап Комики», «Разгоны», «Книжный клуб...
от 600₽
Совместный концерт двух топовых комиков. Маргарита Родина — стендап-комик основ...
2150₽
Санкт-Петербург
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Лучшие девушки комики Петербурга, а также специальные гостьи с разных уголков Ро...
от 590₽
Незабываемый вечер с Маргаритой Родиной — звездой шоу «Женский стендап» на ТНТ и...
от 2100₽
Российская юмористка, стендап-комик, игрок КВН, участница проектов «Открытый микрофон», «Женский стендап», «Женский форум», шоу «Игра». ...
Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый мик...
от 2000₽
Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стенда...
от 1500₽
Екатеринбург
Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России собе...
от 590₽
Мероприятие для ценителей женского юмора. К микрофону выйдут и опытные выступающ...
200₽
Стендап-концерт «Одна дома». Это час, в течении которого Надя шутит и откровенно делится мыслями по поводу создания семьи, а так же о холостой жизни, отношениях и расставании....
Казань
Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает...
от 2000₽
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Питера, Москвы и других крупных регионов России. Лучшие девушки-комики региона и специальные гостьи из разных уголков России соберутся на одной сцене, чтобы пода...
Материал про узнаваемые жизненные ситуации, самоиронию и наблюдения. В её выступ...
от 1500₽
Основатель проекта «Stand Up» на канале ТНТ, член жюри телепроекта «Открытый микрофон» на канале ТНТ. В своих выступлениях Юля шутит на тему женского одиночества, среднего возраста и типичных проблем...
Стендап-комикесса, сценарист и режиссёр, постоянный резидент шоу «Женский стендап» на ТНТ, ведущая подкаста «Страхи» и психолого-юмористического шоу «Что у вас случилось?». Лиза Варвара — твой личный ...
Ростов-на-Дону
Актриса, комик. Резидент «Женский стендап ТНТ», участница проектов: Высшая лига ...
от 1500₽
Первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины чес...
от 2000₽
Новосибирск
Это шоу уже завоевало сердца зрителей Москвы, Питера и других регионов. Лучшие ...
от 890₽
Новый сольный стендап-концерт Юлии Ахмедовой. В нём личное становится публичным, а смешно так же часто, как и неловко узнавать себя. Наблюдательность, радикальная открытость и разговор о вещах, кото...
Большой сольный концерт звезды женского стендапа в жанре 30+, актрисы, блогера, участницы шоу «Женский стендап». ...
Нижний Новгород
Новый яркий талант в мире комедии, её комбинация остроумия и обаяния завоёвывает...
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Фото обложки: www.pexels.com
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