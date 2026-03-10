Первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всём, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жёсткая, хлёсткая правда из уст представительниц прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола. Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно. *Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.