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Женский стендап

ДК «Ростсельмаш», проспект Сельмаш, 3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 7000₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Первое и единственное шоу на ТНТ и российском телевидении, в котором женщины честно и откровенно шутят обо всём, что их волнует, интересует и веселит. Без стереотипов и стеснения: только жёсткая, хлёсткая правда из уст представительниц прекрасного (но отнюдь не слабого!) пола. Для героинь «Женского стендапа» нет запретных тем. Они честно говорят о том, что их не устраивает в отношениях, высмеивают стандарты или заблуждения о семейной жизни и откровенно заявляют, что быть хорошей женой и матерью очень сложно. *Организатор оставляет за собой право вносить изменения в состав артистов.

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