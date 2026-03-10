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Алиса Дударева

Stand Up RnD City
Московская улица, 57

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 18+
Стендап

Про событие

Новый яркий талант в мире комедии, её уникальная комбинация остроумия и обаяния завоевывает всё больше зрительских сердец Ты узнаешь её из тысячи по словам многих у Алисы самый сексуальный голос в мире стендапа. Это придает её выступлениям особое очарование и гипнотический эффект.

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