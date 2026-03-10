Алиса Дударева
Московская улица, 57
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 18+
Стендап
Про событие
Новый яркий талант в мире комедии, её уникальная комбинация остроумия и обаяния завоевывает всё больше зрительских сердец Ты узнаешь её из тысячи по словам многих у Алисы самый сексуальный голос в мире стендапа. Это придает её выступлениям особое очарование и гипнотический эффект.
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