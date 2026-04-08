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Stand Up RnD City

Ростов-на-Дону, Московская улица, 57

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Stand Up БАР - место, где можно весело провести вечер, послушать шутки известных комиков, зарядиться положительными эмоциями и попробовать авторскую кухню. В баре проходят разные мероприятия: от открытых микрофонов и импровизационных шоу до концертов популярных ростовских комиков, а также звёзд русскоязычного стендапа. https://standuprostov.ru/
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Предстоящие события в этом месте

Вадим Постильный
Вадим Постильный

Комик стендап, талантливый актер. Родился в 1993 году в Краснодаре. Несколько ле...

Stand Up RnD City

1500₽

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