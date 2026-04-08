Бар «У киски в коммуналке», находится в бывшей коммуналке на 2-ом этаже. Это место просто очаровательно: можно наслаждаться приятным интерьером. Здорово, что ребята также проводят кинопоказы, лекции и устраивают квартирники. И, конечно, здесь можно попробовать вкусные коктейли, настойки и лимонады. А ещё здесь можно вкусно поесть. Большая Садовая 58/30, домофон «ПЛЮЩ», второй этаж и направо.