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У киски в коммуналке

Ростов-на-Дону, Большая Садовая улица, 58/30

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Бар «У киски в коммуналке», находится в бывшей коммуналке на 2-ом этаже. Это место просто очаровательно: можно наслаждаться приятным интерьером. Здорово, что ребята также проводят кинопоказы, лекции и устраивают квартирники. И, конечно, здесь можно попробовать вкусные коктейли, настойки и лимонады. А ещё здесь можно вкусно поесть. Большая Садовая 58/30, домофон «ПЛЮЩ», второй этаж и направо.
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Комментарии

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Liza
10 марта 2025, 18:36

Ламповая атмосфера, вкусные коктейли 🍸

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