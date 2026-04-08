Ростов-на-Дону
События
/
Места
/
Блог
/
Комьюнити
/
Войти
3
Ростов-на-Дону
Места
Бары
Волна
Ростов-на-Дону, Береговая улица, 10
Телефон
ВКонтакте
Бар-ресторан на речном вокзале. Днём — кухня и вид на Дон. Вечером — коктейли и after-work. Ночью — Volna Night (house / techno).
Карта места...
Ещё бары в городе Ростов-на-Дону
Волна
Береговая улица, 10
Stand Up RnD City
Московская улица, 57
У киски в коммуналке
Большая Садовая улица, 58/30
Электроспирт
Будённовский проспект, 37
СЮРЧ
Большая Садовая улица, 58/30
Комментарии
Отправить
Главная
События
Статьи
Места
Войти