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Волна

Ростов-на-Дону, Береговая улица, 10

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Бар-ресторан на речном вокзале. Днём — кухня и вид на Дон. Вечером — коктейли и after-work. Ночью — Volna Night (house / techno).
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